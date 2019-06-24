Текслер назвал отставку мэра Челябинска решением горожан

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Отставка мэра Челябинска связана с недовольством жителей города, сообщил в понедельник врио губернатора региона Алексей Текслер на своей официальной странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что у Текслера, назначенного врио губернатора в марте 2019 года, возникали претензии к администрации Челябинска по вопросам презентабельности центра города, уборки улиц и общественного транспорта. Также он назвал обоснованными претензии регионального УФАС, из-за которых Челябинск остался единственным муниципалитетом в области, где не заключены контракты по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". В интервью ТАСС врио губернатора сообщал, что кадровых перестановок стоит ждать на всех уровнях власти.

"Единственной объективной оценкой деятельности глав городов является отношение жителей. Отставка Главы города Челябинска - это не только мое решение. Это наше решение!", - написал Текслер.

Главой Челябинска 59-летний Владимир Елистратов был утвержден депутатами в феврале 2019 года. До этого момента с октября 2015 года он был заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам. Его отставку в понедельник утром приняла Челябинская городская дума.

Временно исполняющим обязанности главы города назначена Наталья Котова. Она родилась в 1965 году в поселке Теченский в Челябинской области. С июня 2010 года была первым заместителем главы администрации города, с октября 2015 года - первым заместителем главы Челябинска.