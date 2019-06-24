Тюменские власти нашли быстрый способ провести водопровод жителям села Каскара

К президенту во время прямой линии 20 июня обратилась жительница села Мария Кузнецова. По словам женщины, жители вынуждены брать воду в соседних селах, но в последнее время они были лишены и этой возможности, поэтому закупали бутилированную воду в Тюмени. При этом по соседству с селом проведен водопровод для местной птицефабрики, но на просьбы сделать отвод для села власти не отреагировали.

ТЮМЕНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Власти Тюменской области нашли решение, позволяющее в максимально короткие сроки построить распределительную сеть для водоснабжения села Каскара, жители которого обратились на прямую линию с президентом, сообщил в понедельник ТАСС заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

"Будем решать вопрос с опережением графика. Сначала сделаем распределительную уличную сеть и затем присоединим ее к старому водоводу, хотя планировали сделать изначально в обратном порядке. Получается, что жителям не надо будет тянуть свой водопровод на 100 или 200 метров, им будет легче подключиться к распределительной сети. Эти работы можно сделать в короткий срок", - сказал он.

Вахрин добавил, что жители могут либо самостоятельно проложить инфраструктуру, либо обратиться в местный "Водоканал". Первый вариант является менее предпочтительным, так как потребитель создает свою часть сеть водопотребления, соответственно, он будет сам ее обслуживать. Если случится авария, то ремонт также ложится на потребителя.

Ранее власти региона сообщили, что водовод длиной 22 км, содержавшийся птицефабрикой, изношен и будет заменен до конца 2020 года. Водопровод был построен в 1974 году, владела им и содержала птицефабрика. С годами он износился, инвесторы фабрики менялись. Базовые затраты оцениваются в 560 млн рублей.

Каскара - село в Тюменском районе, которое находится в пригородной зоне Тюмени на левом берегу реки Тура в 20 км к востоку от областного центра. В населенном пункте проживают более 3 тыс. человек.