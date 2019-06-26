Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг

ТАСС, 26 июня. Хирурги многопрофильного клинического медицинского центра "Медицинский город" в Тюмени удалили у пациента из брюшной области опухоль весом 15 кг. Операция длилась около 10 часов, сообщила в среду пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Обратился мужчина с гигантской опухолью брюшной полости и забрюшинного пространства - липосаркомой. Опухоль состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла, общая масса которых составляла 15 кг. Операция длилась около 10 часов", - говорится в сообщении.

По словам заведующего хирургическим отделением № 1 Евгения Франка, опухоль занимала практически всю брюшную полость и прорастала в соседние органы, в частности, в желудок, селезенку, поджелудочную железу и другие органы. В ходе операции хирургам пришлось поднимать опухоль, что было сложно сделать из-за ее большого веса.

"Мы успешно удалили эту опухоль, но в связи с тем, что она прорастала в соседние органы, нам пришлось сделать их резекцию, а после выполнить реконструкцию. <...> Из-за большого объема хирургического вмешательства послеоперационный период был достаточно длительным, но сейчас пациент поправился, похудел - на момент госпитализации его вес составлял примерно 140 кг", - приводятся в сообщении слова Франка. Пациент уже не нуждается в противоопухолевом лечении.