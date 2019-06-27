Шесть человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Челябинске в ночь на четверг. В результате пострадали один водитель и пять пассажиров, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД города.

"27 июня в 03:10 (01:10 мск) в Челябинске на Бродокалмакском тракте в результате ДТП пострадали шесть человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota.

В числе пострадавших три пассажира автомобиля ВАЗ: девушки 2000 и 2001 годов рождения и молодой человек 2001 года рождения, два пассажира Toyota: женщина 1975 года рождения и подросток 2006 года рождения, а также водитель автомобиля ВАЗ 2000 года рождения, говорится в сообщении.