Более 1,5 млн человек посетили мероприятия перекрестного года России и Японии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Более 600 мероприятий организованно при проведении открывшегося в мае 2018 года перекрестного года России и Японии. Их посетили свыше 1,5 млн человек, сообщил журналистам заведующий информационным отделом посольства Японии в Москве Тосио Ямамото.

"Такой год проводится впервые в истории наших стран, и можно сказать, что по своим масштабам отличается от прошлых программ обмена. <…> В его рамках мы провели более 600 мероприятий, в них приняли участие более 1,5 млн человек. Таким образом мы старались познакомить россиян с самым широким спектром явлений Японии: от нашей традиционной культуры до поп-культуры", - сказал Ямамото на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, посвященной подведению итогов перекрестного года.

В его программе особое внимание уделялось проектам на региональном уровне. Завершающие мероприятия пройдут в Екатеринбурге. "Завтра мы проводим второй форум преподавателей японского языка и культуры. Мне кажется, проведение этого форума в конце перекрестного года - и именно в Екатеринбурге - носит символический характер, поскольку здесь очень много людей, которые долгое время занимаются развитием контактов с Японией и популяризацией японской культуры", - отметил Ямамото.

Кроме того, 29 июня состоится первый в Свердловской области чемпионат по кюдо - стрельбе из традиционного японского лука, сообщил на пресс-конференции председатель регионального отделения общества "Россия - Япония" Вадим Занин. "Очень уникальное и зрелищное искусство, и с прошлого года введено как спортивная дисциплина в России", - добавил он.

Также в честь завершения перекрестного года на территории Музея истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге установлена скульптура современного японского художника Тору Курокава. "В течение трех недель он готовил скульптуру - очень изогнутая, пластичная получилась конструкция. Он ознакомился со сказами Бажова, особенно его впечатлила история Данилы-мастера и каменного цветка и желание сделать камень живым", - отметил Занин.

Решение о проведении перекрестного года России и Японии было принято по итогам официального визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года. Перекрестный год прошел под девизами - "Есть Россия, которую вы не знаете", а также "Есть Япония, которую вы не знаете".