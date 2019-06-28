Более тысячи контейнерных площадок накопления ТКО обустроят в Югре в 2019 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ,28 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры создадут более 1 тыс. контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2019 году. На данные цели будет направлено 244 млн рублей из бюджета региона, сообщили в пятницу журналистам в окружном департаменте общественных и внешних связей.

"Правительством Югры 28 июня принято решение выделить из резервного фонда бюджетам муниципальных образований автономного округа 244 млн рублей на обустройство более 1 тыс. контейнерных площадок. <…> Муниципалитетам рекомендовано завершить работу по обустройству мест накопления ТКО до 30 октября текущего года", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента промышленности автономного округа Кирилла Зайцева, средства на обустройство мест накопления ТКО будут направлены двумя траншами в размере 129 млн рублей и 115 млн рублей соответственно. "Принятые решения позволят обеспечить цивилизованный переход на новую систему обращения с отходами в Югре, учитывающий право югорчан на раздельный сбор ТКО", - отметил он.

Накануне власти Югры выделили из своего резервного фонда автономного округа муниципалитетам 81 млн рублей на приобретение около 5,9 тыс. контейнеров для сбора ТКО, которые будут оснащены датчиками заполняемости.

Как отмечается на сайте регионального правительства, в Югре новая система начала работать с 1 января 2019 года. В регионе действуют две зоны - "северная" и "южная". В качестве единого оператора утверждена компания "Югра-Экология". До 2024 года в автономном округе планируется построить пять межмуниципальных и семь локальных мусорных полигонов и 77 площадок временного накопления. Один из межмуниципальных полигонов строится рядом с Нефтеюганском, он будет обслуживать три муниципалитета. Еще четыре планируется построить в Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске.