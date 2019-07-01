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Врио губернатора Челябинской представил кандидатов в Совет Федерации

Среди них председатель Заксобрания Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в области Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер Наиль Фаттахов/ТАСС
Описание
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер
© Наиль Фаттахов/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер представил трех претендентов на кресло сенатора от региона (в случае победы на выборах). Среди кандидатов председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в области Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь Текслера Сергей Зюсь.

Ранее избирком Челябинской области завершил прием документов кандидатов на выборы губернатора: процедуру выдвижения прошли восемь самовыдвиженцев и шесть кандидатов от политических партий.

"В "сенаторскую тройку" Алексея Текслера вошли председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в области Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг", - сказал пресс-секретарь Текслера, уточнив, что эти имена были озвучены врио губернатора во время посещения нового детского сада в Чурилово. Все трое дали согласие.

Сейчас в Совет Федерации от Челябинской области входят Ирина Гехт и Олег Цепкин. Выборы губернатора пройдут 8 сентября. Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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