Челябинские единороссы поддержали кандидатуру Текслера на выборах главы региона

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Члены челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" поддержали кандидатуру врио губернатора Алексея Текслера на выборах главы региона, которые пройдут 8 сентября в единый день голосования. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе отделения партии.

"Секретарь Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель законодательного собрания региона Владимир Мякуш в рамках XXXIII региональной конференции поставил перед партийцами задачи по организации избирательной кампании 8 сентября 2019 года. <…> По итогам голосования единогласно принято решение поддержать на предстоящих выборах губернатора кандидатуру Алексея Текслера", - сказали в пресс-службе.

Ранее о поддержке на выборах Текслера, который подал документы для участия в них в качестве самовыдвиженца, сообщило местное отделение партии "Справедливая Россия".

Челябинский избирком завершил прием документов кандидатов для участия в выборах губернатора: процедуру выдвижения прошли восемь самовыдвиженцев и шесть кандидатов от партий.