{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры на Урале

Убийство произошло 2 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Бывший руководитель общественной организации "Кыргызстан-Урал", бизнесмен Камчыбек Каримов убит в Екатеринбурге 2 июля. Об этом говорится в сообщении общества "Дом народов Урала" в соцсети Facebook.

"Вчера на Уралмаше застрелен один из нас, уральцев… Камчыбек Каримов - экс-руководитель киргизского сообщества Екатеринбурга, добрый и теплый в отношениях со всеми человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области и регионального ГУ МВД от комментариев пока воздержались.

Теги
РоссияСвердловская область
В Югре снимут Короткометражный сериал о выдающихся земляках
Съемки будут вестись в рамках проекта "Были", который реализует Русское географическое общество
Читать полностью