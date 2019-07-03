В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Бывший руководитель общественной организации "Кыргызстан-Урал", бизнесмен Камчыбек Каримов убит в Екатеринбурге 2 июля. Об этом говорится в сообщении общества "Дом народов Урала" в соцсети Facebook.

"Вчера на Уралмаше застрелен один из нас, уральцев… Камчыбек Каримов - экс-руководитель киргизского сообщества Екатеринбурга, добрый и теплый в отношениях со всеми человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области и регионального ГУ МВД от комментариев пока воздержались.