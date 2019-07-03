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В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря

Здание является уникальным церковным сооружением 1890 года и построено из дерева

ТАСС, 3 июля. Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности кондиционера, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

"По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности кондиционера. Огонь перекинулся на кровлю", - отметили в МЧС.

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь был образован 17 июля 2002 года. Храм является уникальным церковным сооружением 1890 года - он построен из дерева, но сохранился в своем первозданном виде. Иконостас Чимеевской церкви, изготовленный на рубеже ХIХ-ХХ веков, украшен оригинальной деревянной резьбой. Уникальность иконостаса заключается в том, что каждый сантиметр золотой поверхности отполирован волчьим клыком.

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