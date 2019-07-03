ФСС передал машины пострадавшим на производстве жителям Курганской области

КУРГАН, 3 июля. /ТАСС/. Три жителя Курганской области, пострадавшие на производствах региона, получили ключи от автомобилей Lada Granta, купленных на деньги регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе отделения.

"Это первое вручение автомобилей в 2019 году, их получателями стали трое жителей области, все они в результате производственных травм лишились одной или обеих ног. Машины от фонда они получают во второй и в третий раз", - говорится в сообщении.

Машину выдают на семь лет, в течении которых фонд будет выделять автовладельцам средства на бензин, а также оплачивать ремонт машины. "Автомобиль выдается на семь лет, по истечении этого срока будет предоставлен новый автомобиль", - уточнили в пресс-службе.

В 2018 году получателями адаптированных автомобилей стали 16 жителей Курганской области. На приобретение и переоборудование машин фонд направил 7,7 млн рублей.