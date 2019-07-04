ЛДПР выдвинула кандидатуру Чудновец на довыборы в Госдуму в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Партия ЛДПР выдвинула на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу правозащитницу Евгению Чудновец. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг избирательной комиссией Свердловской области.

"Политической партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" - кандидатура Чудновец Евгении Аркадьевны", - говорится в сообщении.

Довыборы в Госдуму назначены на 8 сентября.

В сообщении избиркома также отмечается, что своих кандидатов на довыборы в Госдуму по Серовскому округу представили еще четыре партии: Зеленые" выдвинула председателя совета регионального отделения партии Игоря Рузакова, партия "Коммунисты России" - члена Центрального комитета партии Дмитрия Зенова, партия "Справедливая Россия" - фельдшера из Новолялинской районной больницы Алексея Коровкина, партия КПРФ - депутата думы Качканарского городского округа Габбаса Даутова.

Евгения Чудновец была осуждена за репост видео с раздетым мальчиком: в 2016 году за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего (часть 2 статьи 241.1 УК РФ) ее приговорили к 6 месяцам лишения свободы, затем наказание смягчили до 5 месяцев. В марте 2017 года этот приговор был отменен.

В январе Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Бидонько был избран в Госдуму 7-го созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174. В нижней палате он занимал должность зампреда комитета по транспорту и строительству.