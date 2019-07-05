В Екатеринбурге стартовал фестиваль уличного искусства "Стенограффия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" стартовал в Екатеринбурге 5 июля. На фестивале, который будет длится три дня, планируется создать более 20 арт-объектов, сообщил ТАСС сооснователь фестиваля уличный художник Андрей Колоколов.

Участниками фестиваля в этом году станут звезды стрит-арта из Испании, Великобритании, Германии, российские художники Максим Реванш, Данила Шмелев, Мария Хшардикова из Ростова-на-Дону и многие другие.

"Мы планируем в этом году создать на "Стенограффии" более 20 арт-объектов. Есть надежда, что мы сделаем еще больше работ после того, как вернемся из нашей поездки по регионам", - сказал Колоколов.

В этом году на фестивале также будет проведена реконструкция четырех арт-объектов, созданных на "Стенограффии" в предыдущие годы. Кроме того, планируется отреставрировать первый общественный хромакей, появившийся на одной из центральных улиц Екатеринбурга в прошлом году.

"Мы хотим провести работы по реконструкции общественного хромакея: нужно перезалить и заровнять пол, чтобы при съемке картинка была ровной. Кроме того, на самой стене немного облупилась краска", - сказала ТАСС пресс-секретарь фестиваля Екатерина Кизюн.

"Стенограффия" - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством "StreetArt" при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".