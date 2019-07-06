В Свердловской области начала работу новая колония строгого режима для экс-силовиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Новая колония строгого режима для экс-силовиков начала работу на базе исправительной колонии №26 (ИК-26) в Тавде Свердловской области. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУФСИН.

"Ранее в ИК-26 отбывали наказание осужденные граждане со строгим режимом содержания. В колонии была развита деревообработка и заготовка леса. С весны 2019 года в ИК-26 этапированы из других регионов страны экс-силовики, приговоренные судом к наказанию в строгих условиях содержания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в перепрофилированном учреждении ведется работа по созданию производственных участков для нового спецконтингента. "Лимит учреждения составляет более 700 человек. В 2018 году здесь завершили комплекс работ по капитальному ремонту единого помещения камерного типа", - добавили в ведомстве.

Тавда является административным центром Тавдинского городского округа. Она находится на расстоянии более 350 км от Екатеринбурга.