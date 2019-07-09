Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области

ТАСС, 9 июля. Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.

"Сегодня утром на первом километре автодороги Тобольск - Вагай столкнулись автомобили Ford Focus и грузовик ГАЗ. В результате ДТП погибли четверо молодых людей, их личности и возраст устанавливаются. Двое пострадавших госпитализированы в ОКБ № 3 города Тобольска в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Предварительно, иномарка на мокрой дороге выехала на встречную полосу.