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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области

На первом километре автодороги Тобольск - Вагай грузовик ГАЗ столкнулся с Ford Focus
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Описание
© Управление Госавтоинспекции по Тюменской области
© Управление Госавтоинспекции по Тюменской области
© Управление Госавтоинспекции по Тюменской области

ТАСС, 9 июля. Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.

"Сегодня утром на первом километре автодороги Тобольск - Вагай столкнулись автомобили Ford Focus и грузовик ГАЗ. В результате ДТП погибли четверо молодых людей, их личности и возраст устанавливаются. Двое пострадавших госпитализированы в ОКБ № 3 города Тобольска в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Предварительно, иномарка на мокрой дороге выехала на встречную полосу.

Теги
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