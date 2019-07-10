Власти Челябинска за месяц изучат эффективность аренды и управления подземными переходами

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Временно исполняющая обязанности главы города Челябинска Наталья Котова дала поручение своим заместителям до конца июля провести аудит использования крупных подземных переходов города. Об этом она сообщила в среду журналистам на своей первой пресс-конференции.

По данным пресс-службы городской администрации, в Челябинске шесть крупных подземных переходов. В прежние годы часть из них была отдана в аренду частным лицам сроком на 49 лет. А часть перешла в оперативное управление операторам парка Пушкина и пешеходной улицы "Кировка".

"То состояние, в котором они находятся [сейчас], никого не устраивает. Даны поручения посмотреть, насколько эффективно они используются, насколько целесообразной была их передача в оперативное управление", - сказала врио главы города. В пресс-службе городской администрации ТАСС пояснили, что заместители Котовой, которым дано поручение, представят итоги аудита "до конца месяца".

Ранее врио главы Челябинской области Алексей Текслер по итогам объезда областного центра пристыдил власти Челябинска за непрезентабельный вид центра города. Он осмотрел один из скверов, по которому подготовлен проект благоустройства, дворовые пространства, а также подземный переход на площади Революции в центре Челябинска.

Депутаты Челябинской городской думы на заседании 24 июня приняли отставку главы города - 59-летнего Владимира Елистратова. Врио была назначена 53-летняя Котова, которая с 2005 года работала в городской администрации на разных должностях.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. В 2020 году в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС.