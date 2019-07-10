Центр аддитивных технологий "Росатома" откроется в Новоуральске в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Топливная компания "ТВЭЛ" (входит в состав госкорпорации "Росатом") планирует в 2020 году открыть в Новоуральске (Свердловская область) центр аддитивных технологий, сообщил в среду журналистам на международной промышленной выставке ИННОПРОМ вице-президент ТВЭЛ Илья Галкин.

Аддитивное производство, известное также как 3D-печать, - группа технологических методов производства изделий и прототипов, основанная на поэтапном добавлении материала на основу в виде плоской платформы или осевой заготовки.

"Центр аддитивных технологий в Новоуральске появится в следующем году. Наша задача - это сделать действительно комплексный продукт, экосистему, поэтому это не так быстро. Но в наших планах, естественно, в следующем году уже открыть [центр]. Тем не менее, <...> я повторяюсь, единственный полностью работающий российский принтер находится в Новоуральске", - сказал Галкин.

Он пояснил ТАСС, что компания планирует создать большое количество центров как в научных, так и в промышленных направлениях. Точной программы их создания пока нет, но в планах работа в Томске, Новосибирске, Москве, Свердловской и Ростовской областях. При этом у компании уже есть понимание, что в Сибири будут созданы научные центры, а на остальных территориях - промышленные.

В апреле представители ТВЭЛ и Свердловской области подписали дорожную карту о развитии сотрудничества. Галкин отметил, что Свердловская область для компании уникальна "с точки зрения производственного потенциала". "Насколько я знаю, здесь порядка 12 тысяч промышленных предприятий. Представлены практически все отрасли промышленности", - сказал он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.