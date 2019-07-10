В Свердловской области запустили производство отечественных промышленных 3D-принтеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) "Центротех" (предприятие топливного дивизиона ГК "Росатом") запустило производство отечественных 3D-принтеров по металлу на площадке в городе Новоуральск Свердловской области. Об этом журналистам на промышленной выставке ИННОПРОМ сообщил генеральный директор НПО Илья Кавелашвили.

"На текущий день по части аддитивных технологий уже заключен контракт на производство двух 3D-принтеров. То есть уже изготовление идет, и мы ожидаем, что где-то в октябре мы отгрузим их на Московский завод полиметаллов, где будет создаваться Центр аддитивных технологий в Москве", - сказал он.

Гендиректор предприятия отметил, что также планируется заключить еще один договор по производству еще шести 3D-принтеров. "Окончательное количество будет определено в конце июля - начале августа, и изготовление данных машин включат в производственный план нашей компании, - уточнил Кавелашвили.

Ранее сообщалось, что производство двухлазерных 3D-принтеров должно быть запущено в 2018-2019 годах на площадке крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске. Первый промышленный 3D-принтер "Росатома" по технологии селективного лазерного наплавления металлопорошковых композиций впервые демонстрировался в 2016 году на выставке ИННОПРОМ.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.