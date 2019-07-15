Суд удовлетворил иск "Уральских пельменей" к экс-директору шоу на более чем 1 млн рублей

Как пояснил ТАСС нынешний руководитель коллектива Евгений Орлов, суд удовлетворил иск "Уральских пельмений" к Нетиевскому на сумму более одного миллиона рублей за неосновательное обогащение. По его словам, это уже второе слушание по факту продажи лицензии на запись концерта "Нам 16 лет - Потому что гладиолус!", права на который Нетиевский дважды продал телеканалу СТС.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск коллектива шоу "Уральские пельмени" к экс-директору компании Сергею Нетиевскому за неосновательное обогащение. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте суда в понедельник.

"Деньги, которые Нетиевский выручил со сделки с телеканалом, являются неосновательным обогащением и подлежат распределению между всеми соавторами шоу, включая самого Нетиевского. Всего суд обязал Нетиевского выплатить коллективу "Уральских пельмений" более одного миллиона рублей", - добавил Орлов.

Весной 2016 года бывший руководитель "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский подал иск к "Творческому объединению "Уральские пельмени" о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Осенью 2016 года Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора шоу "Уральские пельмени".

"Уральские пельмени" - творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.