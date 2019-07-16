В Тюменской области около четырех тысяч человек остались без воды

ТАСС, 16 июля. Жители села Червишево в Тюменском районе (Тюменская область) остались без водоснабжения из-за образования воздушной пробки в водопроводе. Всего без воды осталось около 4 тыс. человек, сообщила во вторник ТАСС глава Тюменского района Светлана Иванова.

"В Червишево нет воды. С пятницы 12 июля начались перебои, вода была, но текла без напора. Вчера была обнаружена воздушная пробка, были определены меры. Предполагаем, что причина будет сегодня устранена. Всего в Червишевском муниципальном образовании проживает около 7 тыс. человек, в Червишево - около 4 тыс. человек", - сказала она.

Иванова добавила, что изначально поиском проблемы занимались местные специалисты, потом были приглашены сотрудники "Тюмень Водоканала". Власти на время перебоев организовали подвоз технической и питьевой воды. Детский сад и летний школьный лагерь дневного пребывания в селе во вторник 16 июля не работают.