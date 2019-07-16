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В отношении сына депутата Челябинской области возбуждено дело после ДТП с двумя погибшими

Авария произошла в селе Кунашак 15 июля

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области стал подозреваемым по уголовному делу о наезде на двух пешеходов, которые в результате ДТП погибли. Об этом во вторник ТАСС сообщили в районной прокуратуре.

"Уголовное дело на 21-летнего сына депутата Кунашакского райсовета возбуждено по ч. 5 ст. 264 ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц") УК РФ. На момент ДТП он был трезв. Идет сбор документов, после чего будет решаться вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла 15 июля около 17:00 (15:00 мск) в селе Кунашак. Водитель автомобиля Toyota 1998 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем наехал на двух пешеходов - мужчину и женщину. Они погибли на месте ДТП от полученных травм.

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