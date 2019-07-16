Суд отказал бизнесмену из "списка Титова" в регистрации на довыборах в Госдуму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд отказал в регистрации на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу бизнесмену Сергею Капчуку из так называемого лондонского списка уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда во вторник.

"Капчуку отказано в регистрации на довыборы в Госдуму по Серовскому округу", - сказали в пресс-службе суда. Как уточнил ТАСС сам Капчук, он намерен оспорить это решение в Верховном суде РФ.

Ранее избирательная комиссия отказала Капчуку в регистрации на довыборы в Госдуму по Серовскому округу, обосновав свое решение тем, что с момента погашения его судимости прошло менее 10 лет. После этого бизнесмен обратился в областной суд, чтобы обжаловать решение избиркома.

В отношении Капчука, который ранее был депутатом палаты представителей Свердловской области, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд рублей. В течение 15 лет он находился за границей и вернулся в июне 2018 года. В мае этого года суд приговорил его к двум годам заключения условно, после чего освободил от наказания в соответствии с амнистией.

В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Довыборы пройдут в единый день голосования - 8 сентября этого года. На данный момент на пост депутата Госдумы по Серовскому округу претендуют биатлонист Антон Шипулин, учитель из Екатеринбурга Ирина Скачкова ("Яблоко"), общественница Евгения Чудновец (ЛДПР), бывший экскаваторщик КГОКа Габбас Даутов (КПРФ), фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин ("Справедливая Россия") и координатор партии "Зеленые" по УрФО Игорь Рузаков.

Список Титова

Так называемый список Титова был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. В списке приведены имена порядка 40 человек.