Построенный в 1960-х годах стальной мост отремонтируют в Тюмени осенью 2019 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Первый стальной мост в Тюмени, построенный в 1960-х годах, отремонтируют осенью 2019 года. Работы по покраске, замене дорожного полотна и ремонту опор пройдут по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе главного управления строительства по Тюменской области.

"В областной столице по нацпроекту отремонтируют первый тюменский стальной мост на улице Челюскинцев. Его строительство продолжалось пять лет с 1956 по 1961 год. Дорожники меняют покрытие, барьерные ограждения, обновляют покрытие тротуаров. Идет ремонт опор, обновляют покраску металлических пролетных строений", - сказали в пресс-службе, отметив, что стоимость работ на данный момент уточняется.

В главном управлении добавили, что выполнить все работы планируется до 15 ноября, работы ведут специалисты "Мостостроя-11". Последний капитальный ремонт моста был проведен в середине 1990-х годов. Движение по мосту одностороннее.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. В Тюменской области в 2019 году 13% от бюджета реализации нацпроекта составит субсидирование федерального бюджета, это порядка 830 млн рублей.