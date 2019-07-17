УВЗ подал восемь исков к московской строительной компании на общую сумму 1,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ) подал в арбитражный суд Свердловской области восемь исков с марта 2019 года к московской строительной компании "Строй Групп", общая сумма требуемых средств превышает 1,5 млрд рублей, согласно данным электронной картотеки дел.

Все иски касаются договоров, заключенных между УВЗ и "Строй Групп" в 2017 году. Самым крупным стал иск о взыскании неосновательного обогащения и пользование чужими денежными средствами в размере почти 430 млн рублей.

Арбитражный суд Свердловской области объединил в одно дело два иска общей суммой 259 млн рублей, в которых УВЗ требует взыскания с ответчика пени за нарушение сроков работ, проценты за пользование коммерческим кредитом, а также неотработанного аванса и взысканию штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Еще два аналогичных иска объединены на общую сумму 295 млн рублей.

Также УВЗ подал иски о взыскании с "Строй Групп" пеней по контракту на сумму около 182 млн рублей, взыскании суммы неотработанного аванса в размере 80 млн рублей и взыскании авансового платежа, неустойки и процентов, начисленных на неотработанный аванс на общую сумму 274 млн рублей.

По данным базы СПАРК, ООО Строительная компания "Строй Групп" осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие крупного машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.