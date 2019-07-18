Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Столкновение городского пассажирского автобуса и внедорожника произошло в Екатеринбурге. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сегодня днем в Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, на месте работают наряды ГИБДД. По предварительным данным, женщина 1963 года рождения, управляя Toyota RAV 4, при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении автобусу марки ПАЗ, который следовал по городскому маршруту 056. В результате удара и резкого торможения получили различные травмы шесть человек, из них трое детей - это мальчики 5, 10 лет и 16-летняя девочка", - сказал он.

Горелых добавил, что пострадавшие доставлены в горбольницы №9 и №24.

Авария произошла в 11:50 мск. "Представители МВД уже установили личности участников аварии. Водителем автобуса оказался гражданин Киргизии, за рулем Toyota была местная жительница, имеющая 23 года водительского стажа. Как она допустила аварию, сейчас выясняется. По одной из версий, она отвлеклась и не заметила приближающийся автобус, оба водителя были освидетельствованы, они трезвые", - отметил Горелых, уточнив, что по итогам проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение.

В новость были внесены изменения (13:38 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце