Прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки самолета Utair в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Utair, совершившим экстренную посадку в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщила в пятницу старший помощник уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Крымская.

"Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка по исполнению законодательства о защите прав потребителей. Также по поручению Уральской транспортной прокуратуры Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", - сказала собеседница агентства.

Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Самары в Сургут, в пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры размещены в гостинице, сейчас с ними работают представители авиакомпании.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет самолет запланирован на 10:00 мск.

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек.