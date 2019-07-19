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Самолет Utair экстренно сел в Екатеринбурге из-за сработавшего датчика топлива

Вылет в Сургут запланирован на 10:00 мск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair совершил экстренную посадку в Екатеринбурге в пятницу утром из-за срабатывания датчика топлива. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Рейс UT414 "Самара - Сургут" совершил посадку на запасной аэродром Кольцово (Екатеринбург) из-за срабатывания датчика топлива. Вылет рейса в Сургут запланирован на 10:00 мск. На время ожидания пассажирам предоставили еду и напитки", - сообщил собеседник агентства.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры размещены в гостинице, сейчас с ними работают представители авиакомпании.

Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Utair.

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек.

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РоссияСвердловская областьХанты-Мансийский автономный округ
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