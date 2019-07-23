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Неизвестные сожгли автомобиль координатора партийного проекта "Единой России" на Урале

Сам Дмитрий Чукреев полагает, что происшествие связано с недавним рейдом "Народного контроля" по незаконным торговым палаткам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Неизвестные в Екатеринбурге в ночь на 23 июля сожгли автомобиль, принадлежащий координатору партийного проекта "Народный контроль" партии "Единая Россия" Дмитрию Чукрееву. Об этом сообщила во вторник пресс-служба партии.

"Дмитрий Чукреев возглавляет региональный партийный проект "Народный контроль" и является одним из наиболее принципиальных наших партийцев-единороссов. Активно пресекая незаконное предпринимательство, деятельность подпольных казино, торговлю контрафактным алкоголем, он стал известен в среде таких "дельцов". Методы, которыми злоумышленники пытаются оказать на него давление, лишь подтверждают, что Дмитрий хорошо делает свое дело", - цитирует пресс-служба главу регионального отделения партии "Единая Россия" Виктора Шептия.

По его словам, партия готова оказать полное содействие правоохранительным органам в установлении виновных лиц по данному происшествию. По предположению самого Чукреева, происшествие связано с недавним рейдом "Народного контроля" по незаконным торговым палаткам.

В полиции Екатеринбурга пообещали прокомментировать инцидент позднее.

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