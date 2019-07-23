Всероссийская выставка рисунков детей-инвалидов пройдет в Екатеринбурге в конце 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Художественные работы детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с инклюзивного конкурса по рисованию "Я могу! Я рисую!" будут представлены на выставке в Екатеринбурге в ноябре-декабре 2019 года. Об этом сообщил во вторник исполнительный директор организации содействия социальной реабилитации детей-инвалидов "Я могу!" Александр Василевский на пресс-конференции в уральском пресс-центре ТАСС, посвященной проведению конкурса.

"В этом году очень важный момент - мы ждем оригиналы работ ... для того чтобы организовывать выставки, показывать эти работы людям, которые могут поддержать наш конкурс и оказать поддержку кому-то из авторов этих рисунков <...> Пока мы только ищем площадки для того, чтобы вступить в партнерство, вход на выставку будет бесплатным, и мы постараемся сделать какие-то благотворительные мероприятия на ней. Главное, что выставка после завершения конкурса совершенно точно будет", - сказал Василевский. В беседе с корреспондентом ТАСС он добавил, что выставка запланирована на ноябрь-декабрь 2019 года, после того как будут получены все отправленные на конкурс работы.

Как отметила мать одного из участников конкурса, председатель городской общественной организации матерей, воспитывающих детей-инвалидов, "Материнское сердце" Мария Дорофеева, рисование способствует развитию моторики. У сына Дорофеевой детский церебральный паралич. В прошлом году она отправила в Екатеринбург десять его работ.

"Мы с ребенком поняли, что именно рисование очень хорошо работает на восстановление мозга, моторики. Для того чтобы создать картинку, ее сначала нужно иллюзорно представить, подумать, что это будет, правильно расположить предметы на листах, соотнести размеры, цвета", - сказала она.

В настоящее время организаторы конкурса задумываются над созданием более масштабных проектов, потому что в России нет единой федеральной программы по художественной работе с детьми с ОВЗ, отметил директор научно-производственного предприятия "Детская восстановительная медицина", инициатор конкурса Евгений Крупин.

Всероссийский конкурс рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья "Я могу! Я рисую!" проходит второй год. Работы принимаются на конкурс с начала июля до середины октября. Рисунки могут быть выполнены на любом материале и исполнены в любой технике рисования. В прошлом году в конкурсе приняли участие 593 ребенка из 52 регионов России и Белоруссии, было представлено около тысячи работ.