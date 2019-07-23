Новые внутренние авиарейсы планируют открыть в Кемерове и Новокузнецке с 2020 года

КЕМЕРОВО, 23 июля. /ТАСС/. Власти Кузбасса ведут переговоры с авиакомпаниями, которые смогут обслуживать новые пассажирские авиарейсы из Кемерова и Новокузнецка в города Сибири и Урала. Шесть новых маршрутов планируется открыть с 2020 года, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Панов на своей странице в Instagram.

"Прямые рейсы из Кемерова в Казань, Екатеринбург и Новосибирск планируем запустить в 2020 году. Из Новокузнецка можно будет улететь в Красноярск, Иркутск и Новосибирск. Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые в перспективе будут выполнять новые рейсы", - написал Панов.

По его словам, развитие межрегиональных авиаперевозок будет проходить параллельно с реконструкцией аэропортов. "Обновление аэропортов и ремонт взлетно-посадочных полос позволит принимать больше пассажиров и в разы улучшить качество их обслуживания", - отметил замгубернатора.

Ранее сообщалось, что компания "Новопорт" построит к 2021 году новый международный терминал в аэропорту Кемерова и инвестирует в этот проект порядка 2,5 млрд рублей. В начале июля на портале госзакупок был размещен электронный аукцион на разработку проекта для строительства терминала внутренних авиалиний в Кемерове, сроки строительства не уточняются.

Реконструкция необходима для увеличения пропускной способности аэропорта, который в пиковый период летних отпусков не может обеспечить комфортный уровень обслуживания пассажиров. В аэропорту нет телескопических трапов для посадки пассажиров на борт самолетов, отсутствуют залы ожидания повышенной комфортности, недостаточно площадей. Аналогичные проблемы есть в аэропорту Новокузнецка, который также нуждается в реконструкции.

В настоящий момент для жителей Кузбасса доступны прямые вылеты из Кемерова в Красноярск, Сочи, Симферополь и Москву. Из Новокузнецка можно улететь в Новосибирск, Сочи, Анапу, Москву и Симферополь.