"Новатэк" запустил в ЯНАО Южно-Хадырьяхинское месторождение

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Новатэк" ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, говорится в сообщении компании. Проектная добыча на месторождении составляет около 1 млрд куб. м газа в год.

"ООО "Новатэк-Таркосаленефтегаз" ввело в промышленную эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское газовое месторождение с проектным уровнем добычи около 1 млрд куб. м природного газа в год", - отмечается в сообщении.

Южно-Хадырьяхинское месторождение было приобретено "Новатэком" в декабре 2017 года. По состоянию на конец 2018 года запасы природного газа на месторождении составили около 28 млрд куб. м по российской классификации.