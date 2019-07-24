Власти обещают, что аэропорт в Челябинске будет реконструирован в срок

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Реконструкция челябинского аэропорта идет по графику, риска отставания, о котором ранее заявила Счетная палата, нет. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

"На сегодняшний день общего отставания от графика нет. Информацию подтвердил руководитель проекта, представитель подрядной организации ОАО "Центрдорстрой" Алексей Владимирович Уразов. Отметим, что Миндортранс Челябинской области осуществляет постоянный контроль реконструкции: информация о ходе выполнения работ поступает от обоих подрядчиков - ОАО "Центрдорстрой" и ОАО "Челябинское авиапредприятие" - еженедельно", - сказали в пресс-службе министерства.

В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что строительство нового терминала ведется с опережением графика. "Изначально мы открытие терминала ставили на декабрь, а теперь ставим на ноябрь", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщила Счетная палата, в аэропорту в Челябинске, который реконструировался для проведения саммитов ШОС и БРИКС, существовали риски, что к сроку проведения саммитов в 2020 году "синхронизированный ввод в эксплуатацию всех производственных элементов аэропорта не будет обеспечен".

На прошлой неделе стало известно, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее.