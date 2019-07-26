Избирком Свердловской области зарегистрировал биатлониста Шипулина на довыборы в Госдуму

15 июля Шипулин подал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в довыборах в Госдуму.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала биатлониста Антона Шипулина в качестве кандидата на пост депутата Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному избирательному округу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе свердловского избиркома в пятницу.

"Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала Антона Шипулина кандидатом в депутаты Госдумы седьмого созыва на довыборах депутата по одномандатному избирательному округу по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174", - сказали в пресс-службе.

Антон Шипулин стал седьмым кандидатом на пост депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу. Ранее свердловский избирком зарегистрировал Ирину Скачкову от партии "Яблоко", правозащитницу Евгению Чудновец от ЛДПР, председателя совета регионального отделения партии "Зеленые", адвоката Игоря Рузакова, члена Центрального комитета партии "Коммунисты России" Дмитрия Зенова, фельдшера из Новолялинской районной больницы от партии "Справедливая Россия" Алексея Коровкина, а также кандидата от КПРФ, депутата думы Качканарского городского округа Габбаса Даутова.

Ранее избирательная комиссия Свердловской области отказала бизнесмену Сергею Капчуку в регистрации на довыборы в Госдуму по Серовскому округу, обосновав свое решение тем, что с момента погашения его судимости прошло менее 10 лет.

В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Довыборы пройдут в единый день голосования - 8 сентября этого года.