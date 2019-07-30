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Лесные пожары в России

Площадь лесных пожаров в Югре сократилась за сутки в 13 раз

По данным окружного департамента недропользования и природных ресурсов на утро 30 июля, в регионе действуют два природных пожара на площади 9,3 га
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за сутки сократилась со 121 га до 9,3 га. На утром вторник в регионе действуют два природных пожара, сообщается на сайте окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

По данным на утро понедельника, в регионе действовало два лесных пожара площадью 121 га на территории Кондинского, Самаровского лесничеств (Кондинский и Ханты-Мансийский районы).

"На 09:00 по местному времени (07:00 мск) 30 июля зарегистрировано два лесных пожара на территории Сургутского и Юганского лесничеств (Сургутский район - прим. ТАСС), которые локализованы на площади 9,3 га", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, основными причинами возникновения лесных пожаров являются нарушение правил пожарной безопасности в лесах и грозы.

Согласно информации на сайте "Центроспас-Югория", всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 172 лесных пожара на общей площади 3 тыс. 720,32 га. В 2018 году на аналогичную дату произошло 160 лесных пожаров на общей площади 3 тыс. 810,66 га.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииХанты-Мансийский автономный округ
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