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Власти Екатеринбурга планируют начать строительство второй ветки метро в 2021 году

В муниципальном бюджете 2019 года на ее на проектирование запланировано 250 млн рублей
Екатеринбургский метрополитен Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Екатеринбургский метрополитен
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге планируется начать в 2021 году. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель председателя городской думы Виктор Тестов.

В марте 2019 года мэр города Александр Высокинский сообщал, что приступить к строительству планируется в 2020 году.

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"В бюджете 2019 года уже запланировано 250 млн рублей на проектирование второй ветки метро. Мы надеемся, что начало строительства - это 2021 год. В будущем есть планы по строительству третьей линии", - сказал он.

Ранее Высокинский заявил, что строительство второй ветки метрополитена в Екатеринбурге предварительно оценивается в 60-70 млрд рублей. Завершить работы планируется за пять-шесть лет. Проектирование второй линии будет стоить более 1 млрд рублей. На данный момент специалисты решают, каким способом строить ветку.

Ранее Минтранс РФ отказал в финансировании строительства второй ветки метро в областном центре. Согласно имеющемуся в распоряжении ТАСС письму Минтранса, ведомство "считает принятие решения о выделении средств из федерального бюджета на проектирование второй линии метрополитена в Екатеринбурге преждевременным". О самом строительстве речь в письме не идет.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году (в то время он носил название "Свердловский метрополитен"). Состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.

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