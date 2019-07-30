Власти Екатеринбурга планируют начать строительство второй ветки метро в 2021 году

В марте 2019 года мэр города Александр Высокинский сообщал, что приступить к строительству планируется в 2020 году.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге планируется начать в 2021 году. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель председателя городской думы Виктор Тестов.

"В бюджете 2019 года уже запланировано 250 млн рублей на проектирование второй ветки метро. Мы надеемся, что начало строительства - это 2021 год. В будущем есть планы по строительству третьей линии", - сказал он.

Ранее Высокинский заявил, что строительство второй ветки метрополитена в Екатеринбурге предварительно оценивается в 60-70 млрд рублей. Завершить работы планируется за пять-шесть лет. Проектирование второй линии будет стоить более 1 млрд рублей. На данный момент специалисты решают, каким способом строить ветку.

Ранее Минтранс РФ отказал в финансировании строительства второй ветки метро в областном центре. Согласно имеющемуся в распоряжении ТАСС письму Минтранса, ведомство "считает принятие решения о выделении средств из федерального бюджета на проектирование второй линии метрополитена в Екатеринбурге преждевременным". О самом строительстве речь в письме не идет.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году (в то время он носил название "Свердловский метрополитен"). Состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.