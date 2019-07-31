"Энел Россия" направит деньги от продажи Рефтинской ГРЭС на выплату долга и инвестиции

Компания указывает, что до конца этого года рассчитывает закрыть сделку по продаже Рефтинской ГРЭС. Для ее совершения уже получено одобрение акционеров, ожидается еще одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Приоритетом для "Энел Россия" (входит в итальянскую Enel) после продажи Рефтинской ГРЭС будет выплата долга и инвестиции, но компания рассмотрит и другие варианты направления средств от продажи угольной станции. Об этом говорится в материалах "Энел Россия".

После закрытия сделки Рефтинская ГРЭС уйдет с баланса "Энел Россия", но еще в течение 6-12 месяцев, пока новый владелец станции будет получать необходимые лицензии и разрешения, "Энел Россия" будет эксплуатировать Рефтинскую ГРЭС по договору аренды, а персонал станции будет находиться в штате генерирующей компании.

"Энел Россия" 20 июня сообщила о подписании договора о продаже дочерней компании СГК - "Кузбассэнерго" - Рефтинской ГРЭС за не менее чем 21 млрд руб. без учета НДС. Рефтинская ГРЭС с установленной мощностью 3800 МВт, расположенная в Свердловской области, является самой крупной угольной электростанцией в России. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт.

Ранее глава Enel Франческо Стараче сообщал ТАСС, что "Энел Россия" начнет получать платежи за станцию до конца года. В материалах компании отмечается, что в 2019 г. компания должна получит 2 млрд руб., также еще 15 млрд руб. после закрытия сделки, которое ожидается до конца этого года. Еще 4 млрд руб. "Энел Россия" получит от "Кузбассэнерго" после получения покупателем необходимых для эксплуатации станции разрешений и лицензий.

В результате продажи Рефтинской ГРЭС в 2020 г. компания ожидает снижение EBITDA на 5,3 млрд руб., но оно будет компенсировано снижением капзатрат на 2,5 млрд руб. Таким образом, фактическое снижение EBITDA в 2020 г. в результате продажи Рефтинской ГРЭС составит 2,8 млрд руб. Ранее компания сообщала, что снижение годового показателя EBITDA "Энел Россия" в 2020-2021 гг. после продажи Рефтинской ГРЭС без учета возможного роста показателя в случае реинвестирования средств, вырученных от продажи актива, в проекты с коротким сроком выхода на прибыльность, составит 5-6,5 млрд руб.