В аэропорту Екатеринбурга начали действовать электронные посадочные талоны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Электронные посадочные талоны начали действовать на внутрироссийских рейсах, обслуживаемых аэропортом Кольцово (Екатеринбург), сообщила в четверг пресс-служба авиаузла.

"Чтобы воспользоваться новым сервисом, пассажиру необходимо пройти онлайн-регистрацию на рейс и получить электронный посадочный талон на свое мобильное устройство. Электронный посадочный талон, как и бумажный, позволяет пассажиру пройти в чистую зону аэропорта и в салон воздушного судна - необходимо лишь приложить устройство к сканеру и предъявить талон агенту на контроле посадки", - говорится в сообщении.

Возможность использования пассажирами бумажных посадочных талонов в аэропорту сохраняется. Распечатанные талоны по-прежнему можно получить на стойках регистрации или в терминалах самообслуживания.