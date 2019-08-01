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В аэропорту Екатеринбурга начали действовать электронные посадочные талоны

В пресс-службе Кольцово отметили, что возможность использования бумажных посадочных талонов при этом сохраняется

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Электронные посадочные талоны начали действовать на внутрироссийских рейсах, обслуживаемых аэропортом Кольцово (Екатеринбург), сообщила в четверг пресс-служба авиаузла.

"Чтобы воспользоваться новым сервисом, пассажиру необходимо пройти онлайн-регистрацию на рейс и получить электронный посадочный талон на свое мобильное устройство. Электронный посадочный талон, как и бумажный, позволяет пассажиру пройти в чистую зону аэропорта и в салон воздушного судна - необходимо лишь приложить устройство к сканеру и предъявить талон агенту на контроле посадки", - говорится в сообщении.

Возможность использования пассажирами бумажных посадочных талонов в аэропорту сохраняется. Распечатанные талоны по-прежнему можно получить на стойках регистрации или в терминалах самообслуживания.

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