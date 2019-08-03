Самолеты-разведчики Су-24МР будут искать очаги возгорания в лесах Красноярского края

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Два самолета-разведчика Су-24МР Центрального военного округа прибыли в Красноярский край для проведения аэрофотосъемки крупных лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"Экипажи самолетов выполнили перебазирование с аэродрома дислокации в Челябинской области и приступили к изучению района проведения предстоящих полетов. Помимо этого, для проведения визуальной разведки пожароопасных районов в аэропорт города Красноярска прибыл транспортный самолет Ан-26 объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа", - сообщили в ведомстве.

Су-24МР оснащены аппаратурой для всепогодной круглосуточной воздушной разведки. Оборудование самолета-разведчика включает в себя радиолокационную станцию бокового обзора с синтезированной апертурой, аппаратуру телевизионной разведки и фотооборудование. Также на самолете имеются подвесные контейнеры с оборудованием для лазерной, радиотехнической и радиационной разведки.

Ранее Минобороны отправило на тушение пожаров в Сибири десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов Ми-8.