Устроившего массовое ДТП в Екатеринбурге водителя заключили под стражу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Водитель автомобиля Kia Rio, устроивший массовое ДТП в центре Екатеринбурга 4 августа, в котором погибли два человека, заключен под стражу, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 22 суток, до 4 октября", - сказали в суде. Ранее сообщалось, что ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

ДТП произошло 4 августа. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем SsangYong, после чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21010. Затем ВАЗ по инерции врезался в Toyota Avensis, а она в свою очередь в Volkswagen Polo, которые на перекрестке ожидали зеленого сигнала светофора. В аварии погибли два человека, еще трое были госпитализированы.