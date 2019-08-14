Антипинский НПЗ планирует перерабатывать 500 млн тонн нефти в месяц

ТЮМЕНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Находящийся в состоянии банкротства Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) будет перерабатывать 500 млн тонн нефти ежемесячно, сообщил губернатор региона Александр Моор в среду на пресс-конференции, посвященной подготовке к 75-летию области.

Ранее сообщалось, что компания "Сокар Энергоресурс", совместное предприятие Сбербанка и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR, ГНКАР), приобрела 80% акций Антипинского НПЗ, находящегося в состоянии банкротства.

"Завод не может долго простаивать, находится на так называемом "горячем" цикле, он должен работать для того, чтобы оборудование не выходило из строя - эта задача решена главным акционером, которым являлся Сбербанк в силу того, что он был основным кредитором. Найден индустриальный партнер, совместно с компанией "Сокар" создана дочерняя структура "Сокар Энергоресурс", которая уже 19 июля поставила на Антипинский завод первую партию нефти на условиях аутсорсинга. По планам компании, ежемесячно [планируется] перерабатывать более 500 тыс. тонн [нефти], в год 6 млн тонн, учитывая максимальную плановую мощность завода в 9 млн [тонн нефти ежегодно] - это хороший оборот", - сказал Моор.

Антипинский НПЗ 18 мая подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, НПЗ обозначил сумму требований по делу в размере 346,4 млрд рублей.

Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс".

В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшимися еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора - Сбербанка.