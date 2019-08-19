Участок в 141 га под ГПЗ "Роснефти" в Югре выделят на срок до 50 лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 августа. /ТАСС/. Площадь земельного участка под Майский газоперерабатывающий комплекс компании "РН - ЮганскГазПереработка" (дочернее общество компании "Роснефть") в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составит 141 га, он будет выделен на срок до 50 лет. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник управления инвестиционной политики департамента экономического развития Югры Сергей Пестряков.

В правительстве Югры ТАСС 15 августа сообщали, что власти региона приняли решение выделить без торгов земельный участок под Майский газоперерабатывающий комплекс. По словам заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, решение о его выделении согласовано, сейчас идет проектировка комплекса. В департаменте экономического развития Югры ТАСС поясняли, что данный комплекс будет построен в 2019-2022 гг. и позволит ежегодно привлекать в бюджет 512 млн рублей за счет налогов. Будет создано 230 рабочих мест, а объем инвестиций составит 22 млрд рублей.

"Площадь участка в Нефтеюганском районе Югры [под Майский газоперерабатывающий комплекс] составит 141 га. Он может быть выделен на срок, необходимый для реализации проекта. Ориентировочно 40-50 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, компания планирует завершить создание комплекса не позднее марта 2022 года.

В ближайшее время между департаментом экономического развития Югры и предприятием "РН - ЮганскГазПереработка" планируется заключить соглашение о реализации этого проекта. Точную дату подписания документа в правительстве Югры и региональном департаменте экономического развития пока не называют.

"Роснефть" в 2017 году создала "дочку" - компанию "РН - ЮганскГазПереработка" - для реализации проекта строительства Майского газоперерабатывающего комплекса в Западной Сибири. В годовом отчете за 2018 год компания сообщала, что разработана проектная документация строительства комплекса, в том числе для прохождения государственной и экологической экспертиз, а также проведены инженерные изыскания. Сроки реализации проекта, планируемые производственные мощности, а также необходимый объем инвестиций не раскрывались. Проект реализуется для дальнейшего развития газопереработки и газохимии "Роснефти".