Глава Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего в Подмосковье A321

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский наградил экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"Глава Екатеринбурга вручил почетные грамоты [экипажу], а командиру воздушного судна Дамиру Юсупову подарил модель подшефного атомохода "Екатеринбург", который дислоцируется в Гаджиево (Мурманская область)", - говорится в сообщении.

В четверг, 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди них 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек.

Президент РФ Владимир Путин 16 августа присвоил пилотам A321 Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России. Орденов Мужества удостоены старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.