Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Оренбурге из-за проблем с сердцем у ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Девочке 2006 года рождения стало плохо во время полета на самолете "Уральских авиалиний" рейсом из Душанбе в Москву, воздушное судно совершило экстренную посадку в Оренбурге. Пассажирку госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Во время выполнения рейса U6 2424 по маршруту Душанбе - Жуковский у девочки 2006 года рождения ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга", - сообщили в пресс-службе.

В авиакомпании добавили, что пассажирку у трапа встречала реанимационная бригада скорой медицинской помощи, она была срочно госпитализирована.