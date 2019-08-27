Власти Нижнего Тагила предоставили жилье приехавшим на временную работу хирургам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Нижнего Тагила предоставили муниципальное жилье для хирургов, которые будут работать в Демидовской больнице вахтовым методом. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава города Владислав Пинаев.

Три хирурга уволились из Демидовской больницы Нижнего Тагила в июле. По словам пресс-секретаря Минздрава Свердловской области Константина Шестакова, специалисты будут ездить туда из Екатеринбурга и работать вахтовым методом до тех пор, пока штат не будет полностью укомплектован.

"Все вопросы, которые возникают, решаются в рабочем порядке. В частности, по предоставлению жилья", - сказал Пинаев, уточнив, что в город приехали четыре специалиста, им предоставлено жилье в муниципальной гостинице.

Как сообщал ТАСС председатель комитета по социальной политике регионального парламента, депутат от Нижнего Тагила Вячеслав Погудин, возросшая нагрузка в связи с уходом трех врачей из Демидовской больницы стала одной из причин массового заявления на увольнение хирургов Центральной городской больницы № 1. Желание уволиться выразили шесть хирургов, один из них уже отозвал заявление.

В связи с возникшей ситуацией во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет совещание по улучшению ситуации в здравоохранении региона.