Ученые: создание "цифрового двойника" поможет спортсменам эффективнее тренироваться

ТАСС, 28 августа. Российские и французские специалисты создали лабораторию, в которой на базе "цифрового двойника" будут подбирать для спортсменов индивидуальную программу тренировок и помогать более эффективно восстанавливаться после травм. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск), на базе которого организуют лабораторию.

"Ученые из России и Франции заявили о создании совместной лаборатории цифрового движения человека, ее открытие планируется на базе научно-исследовательского центра спортивной науки ЮУрГУ. В рамках проекта будет разработан аппаратно-программный комплекс, включающий цифрового двойника человека, с целью достижения высоких спортивных результатов. Создание на базе цифрового двойника кинематической модели движения конкретного спортсмена позволит подобрать для него индивидуальные программы тренировок, а также повысит эффективность посттравматической реабилитации", - говорится в сообщении.

Первоначальный план развития лаборатории включает несколько этапов, важнейшим из которых является разработка математической модели движения человека в положении стоя и сидя, а также при ходьбе и беге, то есть его цифрового двойника. "Цифровой двойник необходим для того, чтобы на его основе создать программный комплекс с функцией числового моделирования кинематики человека на основе многоуровневой нейронной сети, широко используемой в передовых исследованиях в спорте и медицине. В дальнейшем предполагается создание цифровой кинематической модели для диагностики и последующей реабилитации заболеваний позвоночника и суставов, профилактики спортивных травм", - приводятся в документе слова директора Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Вадима Эрлиха.

Отмечается, что к сотрудничеству с университетом привлечены ключевые партнеры проекта - Национальный государственный университет физкультуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) и Сарапульский радиозавод. Официальное открытие лаборатории и визит в ЮУрГУ ее руководителя, профессора университета Paris-Sud Гийома Лаффае запланировано на 5-6 декабря.

Ученые полагают, что результаты исследований будут востребованы научно-образовательными и медицинскими учреждениями для разработки индивидуальных программ реабилитации, а также спортклубами для повышения результатов спортсменов на основе коррекции тренировочного процесса. Кроме того, данные исследования лягут в основу для разработки приборов для профилактики и лечения заболеваний позвоночника и суставов. Серийное производство аппаратно-программного комплекса с функцией числового моделирования кинематики человека планируется запустить к 2025 году. Общая стоимость проекта составит около 27 млн рублей.