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Власти Челябинской области опровергли увольнение хирургов из больницы Трехгорного

О массовом увольнении ранее сообщили местные СМИ

ТАСС, 29 августа. Министерство здравоохранения Челябинской области опровергло массовое увольнение хирургов в медсанчасти ЗАТО Трехгорный. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.

Ранее местные СМИ сообщили, что из единственной больницы города Трехгорный массово увольняются хирурги в связи с высокими нагрузками и низкими зарплатами.

"Ситуация в медсанчасти Трехгорного (структура ФМБА) находится под пристальным вниманием Минздрава Челябинской области. Мы в контакте с руководителем медучреждения, информация о массовом увольнении хирургов подтверждения не получила", - говорится в сообщении.

Трехгорный - закрытый город в Челябинской области, в котором проживают более 30 тыс. человек. Основным предприятием города является "Приборостроительный завод", который занимается производством ядерных боеприпасов.

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