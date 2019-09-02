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Глава Златоуста Жилин ушел в отставку

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 26 августа предложил провести опрос горожан о доверии к мэру

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава третьего по величине города в Челябинской области города Златоуста Вячеслав Жилин ушел в отставку. О своем решении он сообщил в понедельник ТАСС.

"Да, [я ушел в отставку]. Город должен жить", - сказал Жилин, не уточнив подробностей.

26 августа врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Златоуст выступил с инициативой проведения в единый день голосования, 8 сентября, опроса жителей города о доверии к Жилину.

Жилин был избран главой Златоустовского городского округа в 2012 году.

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РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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