Глава Златоуста Жилин ушел в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава третьего по величине города в Челябинской области города Златоуста Вячеслав Жилин ушел в отставку. О своем решении он сообщил в понедельник ТАСС.

"Да, [я ушел в отставку]. Город должен жить", - сказал Жилин, не уточнив подробностей.

26 августа врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Златоуст выступил с инициативой проведения в единый день голосования, 8 сентября, опроса жителей города о доверии к Жилину.

Жилин был избран главой Златоустовского городского округа в 2012 году.