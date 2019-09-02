Российские ученые создали виртуальную модель для определения свойств жидких кристаллов

ТАСС, 2 сентября. Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали первую в мире виртуальную модель многокомпонентной жидкокристаллической смеси, что поможет изучению свойств и строения этого вещества. Полученные данные помогут создавать жидкие кристаллы с заданными свойствами для дисплеев и другой электроники, сообщила в понедельник сообщила пресс-служба вуза.

"Ученым ЮУрГУ впервые в мире удалось создать виртуальную модель многокомпонентной жидкокристаллической смеси, которая показывает связь физических свойств жидких кристаллов с их строением на микроскопическом уровне. Полученные результаты позволят в будущем создавать жидкие кристаллы с требуемыми свойствами, что имеет большое значение для их применения в медицине и технике", - говорится в сообщении.

Жидкие кристаллы - это химические вещества, которые в определенном интервале температур могут образовывать промежуточное состояние между твердым и жидким (мезофаза). Они сочетают в себе два противоположных свойства: текучесть, характерную для жидкостей, и анизотропию физических свойств, при которой в зависимости от направления внутри кристалла проявляются различные свойства. Это качество присуще твердым веществам.

Несмотря на то, что жидкие кристаллы с 1970-х годов активно применяют в электронике, ученые до сих пор плохо понимают, что в них происходит на уровне отдельных молекул. В отличие от газов и твердых тел, феномен жидких кристаллов получается исследовать только экспериментально. Учеными ЮУрГУ был предложен метод моделирования молекулярной динамики жидкокристаллических смесей для прогнозирования их свойств. Для создания виртуальной модели были использованы мощности суперкомпьютерного центра университета.

В настоящее время цветные жидкокристаллические экраны используют в сотовых телефонах, мониторах и телевизорах. Они обладают малой толщиной, малой потребляемой мощностью, высоким разрешением и яркостью. В будущем теоретическое изучение электрофизических свойств и полученные результаты позволят расширить области и возможности их применение, добавили в пресс-службе ЮУрГУ.