На Урале суд оштрафовал мужчину, пытавшегося установить памятную доску президенту Никсону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Ревдинский городской суд Свердловской области назначил штраф в размере 20 тысяч рублей жителю Дегтярска, который ранее пытался установить в городе памятную доску 37 президенту США Ричарду Никсону. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Часы вице-президента США под прессом Уралмаша. На Урале вспоминают визит Никсона 1959 года

"Суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей. Гражданин признан виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия")", - сказали в пресс-службе, уточнив, что решение было обжаловано стороной защиты и не вступило в законную силу. Дело готовят к передаче в областной суд.

Житель города Дегтярска пытался установить на одном из зданий мемориальную доску 37 президенту США Ричарду Никсону, который посещал город в 1959 году в должности вице-президента.

Визит Ричарда Никсона в СССР

Ричард Никсон (1913-1994) прибыл в Москву в июле 1959 года на открытие Американской национальной выставки "Промышленная продукция США". В ходе визита Никсон посетил несколько советских предприятий в разных городах, среди которых Ленинград, Свердловск и Дегтярск.

Впоследствии Никсон дважды - в 1968 и 1972 годах - избирался на высший государственный пост США. Он вошел в историю как первый американский президент, досрочно прекративший исполнение своих полномочий.