Самолеты до Челябинска и Тюмени прибыли в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Самолеты, летевшие в Челябинск и Тюмень, приземлились в аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за сложных метеоусловий в аэропортах прилета. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Кольцово.

"Из-за сложных метеоусловий в аэропортах прилета сегодня утром в Кольцово прибыло три рейса: SU-1502 Москва - Тюмень, S7-07 Москва - Челябинск и 5N-527 Санкт-Петербург - Челябинск", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что рейс в Тюмень уже вылетел из Екатеринбурга.